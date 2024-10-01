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В Абатском районе предприниматель реализует инвестпроект придорожного сервиса

Экономика, 11:49 11 октября 2024

администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

Проект развития придорожного сервиса реализует предприниматель Анна Воротинцева в Абатском районе. Год назад она открыла мини-гостиницу, а в текущем – автокемпинг. Комплекс планирует дополнить столовой, сообщает администрация района.

"Конечной целью инвестиционного проекта станет открытие автокемпинга с полным комплексом услуг. Проект состоит в реестре Тюменской области. Будет создано более 15 рабочих мест", - уточняется в сообщении.

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# Абатский район , инвестпроекты , придорожный сервис

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