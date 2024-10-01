В Абатском районе предприниматель реализует инвестпроект придорожного сервиса

| Фото: администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

Проект развития придорожного сервиса реализует предприниматель Анна Воротинцева в Абатском районе. Год назад она открыла мини-гостиницу, а в текущем – автокемпинг. Комплекс планирует дополнить столовой, сообщает администрация района.

"Конечной целью инвестиционного проекта станет открытие автокемпинга с полным комплексом услуг. Проект состоит в реестре Тюменской области. Будет создано более 15 рабочих мест", - уточняется в сообщении.