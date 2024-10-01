Тюменских студентов-медиков познакомили с видами лазерной коррекции

| Фото: ТМУ | Фото: ТМУ

Студенты-медики Тюменского госуниверситета ознакомились с работой офтальмологического диспансера. Встреча прошла рамках реализации карьерного проекта "Школа профессионального мастерства", сообщает пресс-служба вуза.

Организатор мероприятия – начальник регионального Центра развития карьеры и наставничества ТМУ Екатерина Юсупова. По ее словам, ранняя профориентация и участие студентов 1-4 курсов важно для профессионального самооопределения и выработки личной карьерной траектории. Подобные мероприятия - это возможность для будущих врачей познакомиться с коллективом и увидеть на практике применение современного оборудования.

В диспансере студенты узнали об устройстве периметра для определения периферической остроты зрения, увидели, как работает фосфен - аппарат для диагностики зрительного нерва. Ребята побывали в кабинете, где проходит обследование перед проведением лазерной коррекции зрения, и подробно познакомились с видами лазерной коррекции. Им рассказали о новых аппаратах: "Визионикс", на котором производятся расчеты, и "Пентакам" - с его помощью измеряют толщину роговицы.

В дальнейших планах также встреча главного врача диспансера с выпускниками вуза, знакомство студентов с возможностями обучения в ординатуре по специальности "Офтальмология" и организация нового наставнического проекта с участием экспертов офтальмологического диспансера и амбассадоров Лиги карьерных инициатив. Курировать проект будут Екатерина Юсупова и "Клуб юного офтальмолога".