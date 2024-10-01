Более 1 тыс. 500 подростков участвовали в благоустройстве Тобольска этим летом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 540 юных тоболяков были задействованы на работах по благоустройству в рамках летней программы занятости для несовершеннолетних в 2024 году.

"Благодаря летним работам, город стал чище и уютнее. Участники получили возможность заработать, приобрести новые навыки и завести друзей", - отметили в администрации муниципалитета.

Специалисты социальной сферы провели анализ трудоустройства несовершеннолетних и разработали стратегию на 2025 год. Самых активных организаторов временных рабочих мест для ребят отметили благодарственными письмами за сотрудничество и личный вклад в трудовое воспитание молодежи.