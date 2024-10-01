Региональные туры конкурса "Димитриевская суббота" стартуют в Тюменской области

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

30-й международный конкурс военно-патриотической песни "Дмитриевская суббота" под девизом "За веру, народ и Отечество!" стартовал в Тюменской области. Региональные туры пройдут в Тюмени, Тобольском, Викуловском районах и Заводоуковском муниципальном округе.

Первым исполнителей примет Дворец культуры в Заводоуковске - 14 октября. С 16 по 17 октября тюменские участники конкурса выступят на сцене Дворца творчества и спорта "Пионер". 18 октября представители районов встретятся в Доме культуры с. Викулово. Заключительный областной тур пройдет 21 октября в малозоркальцевском Доме культуры в Тобольском районе.

В муниципалитетах вокалисты будут бороться в четырех номинациях: "Исполнители песен от 14 до 17 лет", "Исполнители песен от 18 до 35 лет", "Вокальные ансамбли от 14 до 17 лет" и "Вокальные ансамбли от 18 до 35 лет".

В областном центре к ним добавятся еще две: "Профильный вокал от 14 до 17 лет" и "Профильный вокал от 18 до 35 лет", сообщает информационный центр регионального правительства.