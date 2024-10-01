Ишимский ЗАГС приглашает земляков поучаствовать в конкурсах в Год семьи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два конкурса, направленные на укрепление традиционных ценностей, запустил ишимский комитет ЗАГС в Год семьи.

Юным горожанам и подросткам предлагают представить рисунок на тему "Сильна семья традициями" или составить генеалогическое древо "Моя семья - связь поколений" . С положением можно ознакомиться здесь.

Работы принимают до 15 ноября включительно по адресу: Ишим, ул. К. Маркса, 40/3, каб. 3. Телефон для справок - 8 (34551) 7-02-07.

По итогам конкурсов лучшие работы будут размещены на выставке в Детской школе искусств, сообщает пресс-служба городской администрации.