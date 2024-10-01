Тюменскую молодёжь ждёт "Батл идей"
Общество, 14:42 12 октября 2024
| Фото: Мультицентр “Моя территория”
До 80 тыс. рублей на реализацию своего проекта может получить тюменская молодёжь. Марафон социального проектирования "Батл идей" пройдёт с 19 октября по 9 ноября.
Молодые люди презентуют свои проекты, поучаствуют в образовательных сессиях и интенсивах. Победители получат финансовую, ресурсную и методическую поддержку на реализацию инициативы.
Узнать подробности и подать заявку на марафон можно в сообществе Мультицентр “Моя территория” во ВКонтакте до 18 октября, пишет Мегатюмень.