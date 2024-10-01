  • 11 октября 202411.10.2024пятница
  • USD97,2394
    EUR106,5074
  • В Тюмени -1..1 С 6 м/с ветер северный

Капитальный ремонт поликлиники в Армизонском районе завершат в 2025 году

Общество, 16:36 11 октября 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

В Армизонском районе продолжается капитальный ремонт поликлиники. В настоящее время проведена замена кровли, отмостка здания, черновая отделка стен и полов, ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей. Строители готовятся к фасадированию здания и замене оконных блоков, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

По словам главного врача Областной больницы №4 Александра Синельникова, модернизация учреждения будет способствовать не только улучшению качества обслуживания граждан, но и повышению доступности медицинских услуг.

"Одной из важнейших для нас задач является оснащение поликлиники современным медицинским оборудованием и профессиональная подготовка медицинского персонала, который будет работать с новой аппаратурой. Все это позволит врачам более эффективно проводить диагностику и лечение пациентов. После завершения капитального ремонта поликлиника в Армизонском районе станет более комфортной и функциональной как для пациентов, так и для медицинского персонала", - сказал он.

Проведение работ по капитальному ремонту запланированы на 2024 - 2025 годы в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Здравоохранение , поликлиника , ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:53 11.10.202412 октября - события дня
17:42 11.10.2024Тюменская область третий год подряд признана лучшей по организации детского отдыха в УрФО
17:13 11.10.2024Проект "Ворота Сибири" победил на Всероссийском урбанистическом хакатоне "Города" в Тюмени
17:09 11.10.2024Под Ишимом водителям напомнили о дорожной безопасности в непогоду