  • 13 октября 202413.10.2024воскресенье
  • USD96,0686
    EUR105,1095
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

В Тобольске рабочий пережил клиническую смерть

Общество, 08:00 13 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бригада "скорой" и врачи стационар спасли жизнь работнику одного из предприятий Тобольска, который пережил клиническую смерть. Сердце мужчины остановилось, а дыхание прекратилось, но бригада скорой помощи прибыла на место в кратчайшие сроки. Благодаря профессиональным действиям врача и медбрата пациента удалось вернуть к жизни. Сердце снова начало биться, мужчину экстренно госпитализировали в реанимацию Областной больницы № 3, сообщает пресс-служба медучреждения.

В больнице обнаружили огромную кисту в брюшной полости, которая мешала работе кишечника и могла быть смертельной. Команда врачей боролась за здоровье пациента более месяца, стабилизируя его состояние. Позже выяснилось, что пациент десятилетия не посещал поликлинику, ни разу не проходил диспансеризацию, ежегодные медицинские осмотры и даже не подозревал о тяжёлом состоянии своего здоровья.

"Этот случай подчёркивает важность профилактики и регулярного медицинского обследования. Внешне здоровый человек может носить в себе скрытые заболевания, которые в какой-то момент могут проявиться самым неожиданным образом. Спасённый пациент - яркий пример того, что своевременная медицинская помощь может не только вернуть человека к жизни, но и помочь выявить серьёзные патологии, о которых он и не догадывался", — сказал заместитель главного врача по хирургии ОБ № 3 Мустахим Сатывалдаев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# областная больница № 3 , реанимация , скорая помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:03 13.10.2024Новый проект соберет любителей фольклора в Викуловском музее
08:00 13.10.2024В Тобольске рабочий пережил клиническую смерть
17:39 12.10.2024Тюменцы готовы потратить часть выигрыша в лотерею на благотворительность
17:21 12.10.2024Тюменцы представили креативные проекты потенциальным инвесторам на питчинге