В Тобольске рабочий пережил клиническую смерть

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бригада "скорой" и врачи стационар спасли жизнь работнику одного из предприятий Тобольска, который пережил клиническую смерть. Сердце мужчины остановилось, а дыхание прекратилось, но бригада скорой помощи прибыла на место в кратчайшие сроки. Благодаря профессиональным действиям врача и медбрата пациента удалось вернуть к жизни. Сердце снова начало биться, мужчину экстренно госпитализировали в реанимацию Областной больницы № 3, сообщает пресс-служба медучреждения.

В больнице обнаружили огромную кисту в брюшной полости, которая мешала работе кишечника и могла быть смертельной. Команда врачей боролась за здоровье пациента более месяца, стабилизируя его состояние. Позже выяснилось, что пациент десятилетия не посещал поликлинику, ни разу не проходил диспансеризацию, ежегодные медицинские осмотры и даже не подозревал о тяжёлом состоянии своего здоровья.

"Этот случай подчёркивает важность профилактики и регулярного медицинского обследования. Внешне здоровый человек может носить в себе скрытые заболевания, которые в какой-то момент могут проявиться самым неожиданным образом. Спасённый пациент - яркий пример того, что своевременная медицинская помощь может не только вернуть человека к жизни, но и помочь выявить серьёзные патологии, о которых он и не догадывался", — сказал заместитель главного врача по хирургии ОБ № 3 Мустахим Сатывалдаев.