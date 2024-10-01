Более 16 миллиардов рублей потратили тюменцы на платные услуги
Рекорд по предоставлению платных услуг побили жители Тюменской области. Жители региона за август потратили 16 млрд 902,7 млн рублей. Показатель этого месяца оказался самым высоким в 2023 и 2024 году, за год он вырос на 7,1%.
Как сообщает "Вслух.ру", всего за восемь месяцев граждане потратили на услуги 127 млрд 224,5 млн рублей, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Исходя из официальной численности населения средний чек каждого жителя - более 9,8 тыс. рублей в месяц.
Больше всего дорожают услуги зарубежного туризма: по сравнению с декабрем они подорожали на 36,3%. Цены на услуги ЖКХ и аренды квартир увеличились на 9,6%, правовые — на 8,2%. 6,2% прибавили в цене телекоммуникационные и образовательные услуги. Услуги пассажирского транспорта подешевели, согласно официальной статистике — на 1%.