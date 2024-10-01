Более 16 миллиардов рублей потратили тюменцы на платные услуги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рекорд по предоставлению платных услуг побили жители Тюменской области. Жители региона за август потратили 16 млрд 902,7 млн рублей. Показатель этого месяца оказался самым высоким в 2023 и 2024 году, за год он вырос на 7,1%.

Как сообщает "Вслух.ру", всего за восемь месяцев граждане потратили на услуги 127 млрд 224,5 млн рублей, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Исходя из официальной численности населения средний чек каждого жителя - более 9,8 тыс. рублей в месяц.

Больше всего дорожают услуги зарубежного туризма: по сравнению с декабрем они подорожали на 36,3%. Цены на услуги ЖКХ и аренды квартир увеличились на 9,6%, правовые — на 8,2%. 6,2% прибавили в цене телекоммуникационные и образовательные услуги. Услуги пассажирского транспорта подешевели, согласно официальной статистике — на 1%.