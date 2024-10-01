Тюменцев приглашают на интерактивную прогулку по уличному искусству

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый интерактивный маршрут по уличному искусству Тюмени - "Морфология улиц 2024" - появился в проекте "Гид “Конторы”". Тюменцы смогут ознакомиться с последними творческими работами проекта паблик-арта. В прогулке собрано девять работ из тех, что созданы этим летом.

Как сообщает "КП-Тюмень", ссылку на маршрут можно найти в группах "Морфология улиц" во Вконтакте и Telegram.

Предыдущие прогулки проекта гид "Конторы" также доступны в Telegram в чат-боте "Гид “Конторы”". Для запуска нужно написать ему "Привет" или нажать кнопку "Начать". Там же можно познакомиться с работами "Морфологии улиц" прошлых лет и с интерактивными тематическими прогулками по городу "Мартин, проводи".