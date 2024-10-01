Владимир Якушев поздравил сельхозработников с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, представитель в СФ от Тюменской области, врио секретаря Генерального Совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев поздравил тружеников села, ветеранов агропромышленного комплекса Тюменской области с их профессиональным праздником.

"Сегодня мы чествуем всех, кто своей ежедневной работой обеспечивает продовольственную безопасность страны. Сельскохозяйственная отрасль в нашей стране находится на подъеме. Её главная сила и отправная точка роста каждого предприятия – люди, профессиональные династии, благодаря которым сохраняется и приумножается мастерство работы на родной земле. Благодарю всех тружеников АПК за преданность своему делу", - сказал Владимир Якушев.

Отметим, работники сельского хозяйства отмечают профессиональный праздник 13 октября.