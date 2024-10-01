Тюменская область третий год подряд признана лучшей по организации детского отдыха в УрФО

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Эксперты признали Тюменскую область лучшей в Уральском федеральном округе по организации отдыха детей. Регион лидирует по этому показателю третий год подряд, сообщает информационный центр областного правительства.

Тюменская область возглавила список победителей Всероссийского смотра-конкурса лучших субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей по итогам летней оздоровительной кампании 2024 года. Награду вручил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Чествование состоялось на форуме “Большие смыслы”, который в эти дни проходит в Краснодарском крае.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Диплом победителя Сергей Кравцов вручил начальнику управления департамента социального развития Тюменской области Инге Тигеевой.