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Тюменская область третий год подряд признана лучшей по организации детского отдыха в УрФО

Общество, 17:42 11 октября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Эксперты признали Тюменскую область лучшей в Уральском федеральном округе по организации отдыха детей. Регион лидирует по этому показателю третий год подряд, сообщает информационный центр областного правительства.

Тюменская область возглавила список победителей Всероссийского смотра-конкурса лучших субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей по итогам летней оздоровительной кампании 2024 года. Награду вручил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Чествование состоялось на форуме “Большие смыслы”, который в эти дни проходит в Краснодарском крае.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Диплом победителя Сергей Кравцов вручил начальнику управления департамента социального развития Тюменской области Инге Тигеевой.

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# детский отдых , Минпросвещение , Сергей Кравцов

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