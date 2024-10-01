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Операцию по эндопротезированию впервые выполнили врачи в Ялуторовске

Общество, 19:41 11 октября 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава впервые выполнили врачи Областной больницы № 23 в Ялуторовске. Пациенткой стала 89-летняя жительница города. Оступившись она травмировала сустав левой ноги, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Помимо ушиба у нее выявили нарушение ритма сердца и отек легких. Ее транспортировали Областную больницу №23. "Опытные врачи нашей больницы оценили все риски и провели операцию. Пациентке поставили биполярный протез", - рассказал заведующий травматологическим отделением медучреждения Евгений Кудряшов.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

По словам главного врача Областной больницы №23 Натальи Оконечниковой, операция по эндопротезированию проводилась в медучреждении первый раз. Это мотивировало коллектив к развитию и улучшению качества оказания медицинской помощи пациентам с переломом шейки бедра: "Для нас важно продолжать совершенствоваться по этому профилю и проводить больше подобных операций".

Пациентка уже на следующий день после операции могла самостоятельно садиться. А через неделю передвигалась, опираясь на ходунки. После выписки она проходит амбулаторное лечение по месту жительства.

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# эндопротезирование , Ялуторовск

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