Сыродавленные масла в аэрозолях пробуют посетители "Тюменской марки"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Новинку — сыродавленные масла в аэрозолях — представили на выставке "Тюменская марка" в технопарке сотрудники завода "Тюменские аэрозоли".

Есть баллоны с горчичным, конопляным, рыжиковым, подсолнечным, сафлоровым, рапсовым. Посетители могут продегустировать продукт.

"Специальная упаковка продлевает срок хранения. Если открыть масло в пластиковой бутылке, то оно может быстро прогоркнуть, потерять свои свойства, его желательно употребить в течение месяца. Масло в баллонах можно хранить до полутора лет. Еще одно преимущество - дозатор с тремя режимами подачи. Он позволяет выдавить необходимое количество масла. Это экономичнее, чем продукт в обычной упаковке в полтора-два раза", — поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" представитель компании Владимир Беседа.

Сырье поставляют местные производители.

Отметим, в сентябре на Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow горчичное, рыжиковое и сафлоровое масла компании получили золотые медали. Кислородные коктейли, выпускаемые фирмой "Тюменские аэрозоли", тоже удостоились на нем высокой награды.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Компания на рынке уже 20 лет. Спектр продукции широкий — от технических аэрозолей до средств самозащиты. Завод также выпускает геотермальную минеральную воду в виде спрея под брендом Visit Tyumen.

Привлекает внимание посетителей "Тюменской марки" на стенде компании "Тюменские аэрозоли" и звуковой отпугиватель животных "Ревун". Средство издает звук до 130 децибел. Слышимость — примерно полтора километра. У "Ревуна" много применений. Также его используют для подачи сигналов на лодках в условиях ограниченной видимости. Бывает, что их применяют туристические группы в случае, если кто-то потерялся в лесу. "Ревун" пользуется популярность, поступает много заказов с Дальнего Востока, сказал представитель компании Иван Григорьев.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Жидкий ключ" "ЖК-1", который выпускает ООО "Тюменские аэрозоли", отлично заменяет одно известное импортное смазочное средство. "Представители крупных заводов, куда мы отправляем наш продукт, очень довольны. Для смазки оборудования его не требуется применять часто, так как смазывающий эффект сохраняется долго. Плюс наша проникающая смазка отличается лучшей морозостойкостью — до -50 градусов", — добавил Иван Григорьев.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Посетить "Тюменскую марку" можно с 10 до 19 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова