Портрет земляка - Героя Советского Союза установлен на фасаде школы в Сладковском районе

| Фото: Пресс-служба ТРО партии Единая Россия | Фото: Пресс-служба ТРО партии Единая Россия

Портрет Героя Советского Союза Николая Закоркина появился в Сладковском районе на фасаде Новоандреевской школы, присоединившейся к проекту “Лица Героев” Минпросвещения и партии “Единая Россия”.

В честь этого прошла торжественная линейка, на мероприятии присутствовали члены партии, педагоги, учащиеся школы, в том числе и воспитанники Юнармии.

Имя Николая Степановича Закоркина известно в Сладковском районе. Он родился в 1917 году в местной д. Стрункино. В июне 1941 года его мобилизовали.

На фронт - в разведывательный взвод на Карельском фронте - он попал в феврале 1942 года. К октябрю разведчик 15 раз ходил на лыжах в тыл противника, выполнял боевые задачи, брал пленных.

В июле 1944 года в бою заменил погибшего командира и поднял бойцов в атаку, первым ворвавшись в траншеи противника. Участвовал в Свирско-Петрозаводской наступательной операции.

Отличился в боях в Петсамо-Киркенесской наступательной операции. Перед его полком поставили задачу - овладеть высотой Большой Кариквайвиш – мощным узлом вражеской обороны.

Отделение Закоркина незаметно достигло дзота противника на высоте с отметкой "373,1" и, метнув связку гранат, уничтожило вражеские расчеты. Закоркин обезвредил точку огня противотанковой гранатой, это позволило взять высоту. Гитлеровцы отступили за реку, взорвав мост.

Под вражеским огнем стрелковый взвод под руководством Закоркина дерзко вброд форсировал Титовку и создал плацдарм на её западном берегу. Маневр обеспечил быструю переправу остальных подразделений полка, окружение и разгром гитлеровцев.

В этом бою 8 октября 1944 года Николай Закоркин погиб. Именем Героя названы улица в с. Сладково, дом культуры на станции Новоандреевская Сладковского района, средняя школа и морозильный рыболовный траулер Мурманского порта.