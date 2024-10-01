Восемь пьяных водителей задержали ночью в Тюмени

23-летний бесправник остановлен на ул.С. Ремезова в Тобольске в ночь на 12 октября, он ехал на автомобиле "УАЗ".

От прохождения освидетельствования на алкоголь и наркотики тоболяк отказался. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

Водитель будет привлечен к ответственности за пьяное вождение, не имея права управления транспортом, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.

В Вагайском районе остановлен 62-летний водитель, он был пьян. Показания алкотестера у автомобилиста составили 0,75 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчина рассказал автоинспекторам, что поссорился с женой, из-за этого поехал пьяным по селу. Он будет лишен права управления транспортом по решению суда.

Всего ночью сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 13 нетрезвых водителей, 8 из них задержаны в Тюмени.