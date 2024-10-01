Рыбаки из Тюмени победили в областном чемпионате по ловле на спиннинг

| Фото: ТГ-канал Валерия Борисова | Фото: ТГ-канал Валерия Борисова

16 любителей рыбалки собрал областной чемпионат по ловле на спиннинг с лодки в Нижнетавдинском районе. Команды приехали из Тюмени, Ялуторовска и Салыма.

Самым крупным уловом оказались щука весом 4,7 кг и килограммовый окунь. В итоге победителями признана команда "Тюмень-2" (Дмитрий Кильтау, Артем Матвеев), на втором месте - команда "Судак-Тудак" (Павел Сорокин, Роман Колясников), на третьем - "Лебедев-Красиков" (Денис Лебедев, Иван Красиков), сообщил в своем ТГ-канале глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.

Он поздравил участников и вручил два ведра тавдинского карася - на уху.