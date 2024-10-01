Тюменский ХК "Рубин" выиграл дома "Сокол" из Красноярска

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Со счетом 2:1 тюменский ХК "Рубин" выиграл "Сокол" из Красноярска в рамках домашней серии OLIMPBET ВХЛ.

Стартовый период запомнился болельщикам удалениями с обеих сторон и шайбой в раздевалку. На последней минуте Егор Громовик не справился с броском Леонида Николенко.

"Отдохнув в перерыве, тюменцы вышли побеждать. Владислав Лукин сравнял счет очень быстро. А за две минуты до второго перерыва Владислав Наумов реализовал большинство. В третьей двадцатиминутке гости активно пытались спасти ситуацию, нагружали Громовика. В концовке встречи пытались сравнять с экстра-полевым игроком. Но, ни Громовик ни его товарищи по команде не позволили шайбе влететь в ворота", - прокомментировали в пресс-службе "Рубина".

Главный тренер хозяев площадки Дмитрий Андреев отметил, что при не очень хорошей игре заработали два очка. "Считаю, они нам нужнее. Парни – молодцы, выстояли сегодня в меньшинстве. Вратарь здорово сыграл, подчистил всё. Всех с победой" - сказал он.