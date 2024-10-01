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Тюменцы могут просматривать документы из стационара с помощью "Телемед-72"

Общество, 08:42 15 октября 2024

t.me/medinfo72 | Фото: t.me/medinfo72

Функционал загрузки электронных медицинских документов из стационаров доработан в мобильном приложении "Телемед-72". Теперь пациентам доступны выписные документы, результаты лабораторных и диагностических исследований. Ранее в приложении отображались только документы по амбулаторным случаям, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Пациенты, получающие лечение в условиях стационара, могут просматривать свою карту онлайн. Для этого нужно зайти в раздел "Медицинская карта", размещенный на главной странице мобильного приложения.

Также ранее в приложении был улучшен механизм передачи запроса на онлайн-консультацию в медицинскую организацию и алгоритм передачи слотов электронной очереди, доработана переадресация с пуш-уведомлений.

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