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Российские эксперты высоко оценили тюменский IT-сервис "Паводки"

Общество, 15:52 14 октября 2024

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Тюменская область успешно наращивает опыт использования цифровых технологий в целях повышения эффективности работы государственных органов. Яркий пример тому - высокая оценка тюменских сервисов мониторинга паводковой ситуации и диспетчерского управления транспортом служб содержания дорог на конкурсе региональных IT-проектов в 2023 и 2024 годах.

Такое мнение высказала завкафедрой международных экономических отношений Президентской академии в Ростове-на-Дону Татьяна Подольская на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

"Уверена, что успешная реализация этих IT-проектов обеспечит комплексную цифровую трансформацию государственного сектора региона и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны в целом", - отметила она.

По словам члена Общественной палаты Чувашской Республики Сергея Кудряшова, тюменский картографический сервис "Паводки" - важный шаг на пути к повышению безопасности и качества жизни в Тюменской области. Так, пользователи могут в реальном времени отслеживать изменения паводковой ситуации и своевременно реагировать на угрозу подтопления, узнавать всю необходимую информацию о пунктах временного размещения и местах, где можно поставить прививку от гепатита А.

"Важно, что в будущем планируется расширение функционала, включая интеграцию с другими региональными системами мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Это позволит создать более комплексную и эффективную систему управления природными рисками, а также сделать регион еще более устойчивым к природным катаклизмам", - отметил Сергей Кудряшов.

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# IT-технологии , Экспертный клуб

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