Эксперты проконсультируют молодых специалистов в тюменской "Точке кипения"
Общество, 08:12 16 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
О возможностях после окончания университета расскажут на мероприятии "Направление к успеху". Оно пройдет в пространстве "Точка кипения" в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 18 октября, начало в 18 часов 30 минут.
Участники узнают, какие возможности у молодых специалистов есть для карьерного развития и проконсультируются с экспертами.
Вход на мероприятие свободный.
Возрастное ограничение: 18+.