Эксперты проконсультируют молодых специалистов в тюменской "Точке кипения"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О возможностях после окончания университета расскажут на мероприятии "Направление к успеху". Оно пройдет в пространстве "Точка кипения" в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 18 октября, начало в 18 часов 30 минут.

Участники узнают, какие возможности у молодых специалистов есть для карьерного развития и проконсультируются с экспертами.

Вход на мероприятие свободный.

Возрастное ограничение: 18+.