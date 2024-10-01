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Эксперты проконсультируют молодых специалистов в тюменской "Точке кипения"

Общество, 08:12 16 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О возможностях после окончания университета расскажут на мероприятии "Направление к успеху". Оно пройдет в пространстве "Точка кипения" в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 18 октября, начало в 18 часов 30 минут.

Участники узнают, какие возможности у молодых специалистов есть для карьерного развития и проконсультируются с экспертами.

Вход на мероприятие свободный.

Возрастное ограничение: 18+.

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# карьера , Точка кипения

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