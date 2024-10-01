В Тюменской области снизилось число разбойных нападений
Число хищений имущества и разбойных нападений сократилось за девять месяцев 2024 года в Тюменской области на 10,5 и 40,5 % соответственно. По данным областной прокуратуры, в регионе на 7,5 % больше совершено убийств.
Всего за данный период зарегистрировано более 17 тыс. 300 преступлений, что по сравнению с прошлым годом меньше на 7,3 %. На 39,8 % снизилось количество фактов незаконного оборота оружия.
На 40,1 % стало меньше преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, на 14,8 % совершено иностранными гражданами и лицами без гражданства.
В состоянии алкогольного опьянения преступлений совершено меньше на 21,2 %, наркотического – на 8,3 %. На 24,0 % увеличилось количество преступлений, связанных с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшим смерть человека. При этом снизилось на 30,5 % число фактов повторного "пьяного" вождения.
Раскрываемость преступлений составила 51,3 %, отмечается рост раскрываемости особо тяжких преступлений на 5,6 %.