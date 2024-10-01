В Тюменской области снизилось число разбойных нападений

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Число хищений имущества и разбойных нападений сократилось за девять месяцев 2024 года в Тюменской области на 10,5 и 40,5 % соответственно. По данным областной прокуратуры, в регионе на 7,5 % больше совершено убийств.

Всего за данный период зарегистрировано более 17 тыс. 300 преступлений, что по сравнению с прошлым годом меньше на 7,3 %. На 39,8 % снизилось количество фактов незаконного оборота оружия.

На 40,1 % стало меньше преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, на 14,8 % совершено иностранными гражданами и лицами без гражданства.

В состоянии алкогольного опьянения преступлений совершено меньше на 21,2 %, наркотического – на 8,3 %. На 24,0 % увеличилось количество преступлений, связанных с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшим смерть человека. При этом снизилось на 30,5 % число фактов повторного "пьяного" вождения.

Раскрываемость преступлений составила 51,3 %, отмечается рост раскрываемости особо тяжких преступлений на 5,6 %.