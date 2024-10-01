Сложные для исполнения произведения Листа представит тюменцам известный пианист

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сложные для исполнения произведения Ференца Листа представит в Тюмени известный пианист, профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского Михаил Лидский.

Почитатели классической музыки смогут услышать все 12 этюдов великого венгерского композитора в Тюменской филармонии 17 октября, начало в 19 час.

Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, название программы – "Ференц Лист – мятежный падре". Это один из крупнейших композиторов-романтиков и ключевая фигура в истории фортепианного искусства.

В первом отделении прозвучат пьесы, навеянные строками поэтов и полотнами живописцев - "Обручение" Рафаэля, пейзажные зарисовки и размышления, романтическая баллада.

Во втором отделении концерта Михаил Лидский исполнит 12 этюдов трансцендентного исполнения. Играть их подряд способны только выдающиеся пианисты. Цикл требует особой виртуозности музыканта и даже физической выносливости.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского или на сайте.

Возрастное ограничение 6+.