Сложные для исполнения произведения Листа представит тюменцам известный пианист
Сложные для исполнения произведения Ференца Листа представит в Тюмени известный пианист, профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского Михаил Лидский.
Почитатели классической музыки смогут услышать все 12 этюдов великого венгерского композитора в Тюменской филармонии 17 октября, начало в 19 час.
Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, название программы – "Ференц Лист – мятежный падре". Это один из крупнейших композиторов-романтиков и ключевая фигура в истории фортепианного искусства.
В первом отделении прозвучат пьесы, навеянные строками поэтов и полотнами живописцев - "Обручение" Рафаэля, пейзажные зарисовки и размышления, романтическая баллада.
Во втором отделении концерта Михаил Лидский исполнит 12 этюдов трансцендентного исполнения. Играть их подряд способны только выдающиеся пианисты. Цикл требует особой виртуозности музыканта и даже физической выносливости.
Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского или на сайте.
Возрастное ограничение 6+.