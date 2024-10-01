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На экскурсию по экспозиции ГАУ Северного Зауралья приглашают тюменцев

Общество, 08:39 16 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия по экспозиции Государственного аграрного университета Северного Зауралья пройдет 23 октября (ул. Республики,7) в 16 часов. Вузу в этом году исполнилось 65 лет, а зданию Александровского реального училища, в котором он начал свою работу, 145 лет.

Экспозиция посвящена знаменитым ученикам и преподавателям Тюменского Александровского реального училища, среди которых директор училища Иван Словцов, писатель Михаил Пришвин, директор краеведческого музея Павел Россомахин. Стенды музея повествуют о Героях Советского Союза Николае Кузнецове и Павле Шарове, обучавшихся в Тюменском сельскохозяйственном техникуме, а также о пребывании в годы войны в этом здании тела Ленина.

Уточнить подробности и стоимость, записаться на экскурсию можно по телефону +79123823293. Участников экскурсии просят иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Возрастное ограничение: 12+

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# краеведение , экскурсия

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