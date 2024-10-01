Полпред в УФО обсудил с федеральными инспекторами ход отопительного сезона

| Фото: полпредство президента России в Уральском федеральном округе | Фото: полпредство президента России в Уральском федеральном округе

Прохождение отопительного сезона обсудил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога с федеральными инспекторами, сообщает пресс-служба полпредства.

"Поступают жалобы от жителей: на одних инженерных сетях затянулись ремонтные работы, на других до сих пор отсутствует тепло. Кроме того, в ряде муниципалитетов после пуска отопления возникли внештатные ситуации на сетях. Главным федеральным инспекторам поручено оперативно подключаться ко всем проблемным ситуациям", – прокомментировал Артем Жога.

По данным полпредства, к 14 октября все соцобъекты и жилой фонд в Тюменской и Свердловской областях, а также в Югре и на Ямале полностью подключены к теплу. В Челябинской и Курганской областях продолжают подключать объекты к теплу и устраняют повреждения на сетях.