  • 14 октября 202414.10.2024понедельник
  • USD96,0686
    EUR105,1095
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Полпред в УФО обсудил с федеральными инспекторами ход отопительного сезона

Общество, 16:47 14 октября 2024

полпредство президента России в Уральском федеральном округе | Фото: полпредство президента России в Уральском федеральном округе

Прохождение отопительного сезона обсудил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога с федеральными инспекторами, сообщает пресс-служба полпредства.

"Поступают жалобы от жителей: на одних инженерных сетях затянулись ремонтные работы, на других до сих пор отсутствует тепло. Кроме того, в ряде муниципалитетов после пуска отопления возникли внештатные ситуации на сетях. Главным федеральным инспекторам поручено оперативно подключаться ко всем проблемным ситуациям", – прокомментировал Артем Жога.

По данным полпредства, к 14 октября все соцобъекты и жилой фонд в Тюменской и Свердловской областях, а также в Югре и на Ямале полностью подключены к теплу. В Челябинской и Курганской областях продолжают подключать объекты к теплу и устраняют повреждения на сетях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# отопительный сезон , полпред президента в УФО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:20 14.10.2024Два детских лагеря Тюменской области - в числе победителей всероссийского конкурса
17:09 14.10.2024Посвященный 50-летию тобольской нефтехимии мурал украсил фасад дома в Тобольске
16:58 14.10.2024Именитые спортсмены Тюменского района поделились секретом успеха с земляками
16:54 14.10.2024Новый геотермальный комплекс откроют в Тобольском районе в октябре