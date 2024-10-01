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Проблемы молодых и многодетных родителей обсудят на форуме в Тюмени в Год семьи

Общество, 13:18 16 октября 2024

ТГ-канал Алексея Салмина | Фото: ТГ-канал Алексея Салмина

Межрегиональный семейный форум "Моя семья - моя крепость" пройдет в Тюмени 18-19 октября.

В программе - пленарное заседание и круглые столы по актуальным вопросам семейной политики в современной России, сообщил региональный координатор партпроекта "Крепкая семья", депутат Тюменской облдумы Алексей Салмин в своих соцсетях.

Он уточнил, что накануне эксперты встретятся с молодыми и многодетными семьями, обсудят самые важные вопросы по направлениям: идеология, психология, медицина, духовность, доступность жилья. На пленарной сессии спикеры презентуют свои наработки и рекомендации для дальнейших исследований в части выявления факторов, влияющих на уровень рождаемости в стране.

Форум пройдет в рамках партпроекта "Единой России" "Крепкая семья". Присоединиться к участию можно онлайн через Телеграм-канал проекта.

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# Алексей Салмин , Год семьи , молодые семьи

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