Проблемы молодых и многодетных родителей обсудят на форуме в Тюмени в Год семьи

| Фото: ТГ-канал Алексея Салмина | Фото: ТГ-канал Алексея Салмина

Межрегиональный семейный форум "Моя семья - моя крепость" пройдет в Тюмени 18-19 октября.

В программе - пленарное заседание и круглые столы по актуальным вопросам семейной политики в современной России, сообщил региональный координатор партпроекта "Крепкая семья", депутат Тюменской облдумы Алексей Салмин в своих соцсетях.

Он уточнил, что накануне эксперты встретятся с молодыми и многодетными семьями, обсудят самые важные вопросы по направлениям: идеология, психология, медицина, духовность, доступность жилья. На пленарной сессии спикеры презентуют свои наработки и рекомендации для дальнейших исследований в части выявления факторов, влияющих на уровень рождаемости в стране.

Форум пройдет в рамках партпроекта "Единой России" "Крепкая семья". Присоединиться к участию можно онлайн через Телеграм-канал проекта.