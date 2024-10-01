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Лучшие работы тюменских школьников об окружающей среде выберут на конкурсе

Общество, 08:25 16 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Конкурс юных исследователей окружающей среды "Сохраним нашу Землю голубой и зеленой" проводит эколого-биологический центр Дворца творчества и спорта "Пионер". Подать заявку можно до 22 ноября.

К участию приглашают школьников Тюменской области в возрасте от 10 до 18 лет. Этап конкурса для исследователей от 10 до 13 лет пройдет 4 декабря, от 14 до 18 лет — 6 декабря.

Работы победителей в каждой номинации появятся на сайте Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б.В. Всесвятского для участия в федеральном заочном этапе конкурса, сообщает ДТиС "Пионер".

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# окружающая среда , школьники

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