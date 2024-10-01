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Более 900 тысяч нарушений ПДД выявили камеры фотофиксации в Тюменской области

Общество, 21:03 14 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Более 900 тыс. нарушений ПДД выявлено камерами фотофиксации нарушений Тюменской области в 2024 году, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Более 800 тыс. раз водители превысили скорость, более 18 тыс. раз проехали перекрестки на красный сигнал светофора, подвергая опасности жизни людей.

"В последнее время камеры на федеральных дорогах Тюменской области фиксируют выезд на встречную полосу, в нарушение ПДД, это одно из самых опасных нарушений, зачастую являющееся причиной ДТП с тяжелыми последствиями. Выявлено почти полторы тысячи таких нарушений, несмотря на то, что сотрудники Госавтоинспекции постоянно проводят разъяснительную работу с автомобилистами, объясняя, почему опасно выезжать на встречную полосу, если обгон на этом участке запрещен", — сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Несколько камер на дорогах начали фиксировать неиспользование ремней безопасности. Собственникам автомобилей теперь приходят "письма счастья" и за это нарушение.

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# Андрей Миллер , Госавтоинспекция Тюменской области

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