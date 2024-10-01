Новый геотермальный комплекс откроют в Тобольском районе в октябре

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Новый геотермальный комплекс откроют в 20 км от Тобольска, в дер. Шестакова, в октябре 2024 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Комплекс расположен на территории 47 тыс. кв. м, на которой разместилось административное здание в стиле минимализм с комфортной зоной отдыха, кафе, бассейн общей площадью 170 кв. м. с гидромассажными пушками и джакузи. Температура воды в источнике под открытым небом достигает 45 °C.

Первая очередь проекта уже реализована. Территорию продолжат совершенствовать и достраивать — в будущем здесь появится благоустроенная парковая зона, дома отдыха, гостиничный комплекс.

Проект включен в реестр приоритетных инвестпроектов Тюменской области. Реализуется компанией "Тюменские минеральные воды" при поддержке правительства Тюменской области, а также компании СИБУР.