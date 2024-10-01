Владимир Якушев: "Единой России" важно слышать больше предложений из регионов и оперативно отвечать на запросы

| Фото: с сайта "Единой России" | Фото: с сайта "Единой России"

"Единой России" важно слышать больше предложений из регионов и оперативно отвечать на запросы людей, сказал врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

14 октября на площадке Высшей партийной школы стартовал учебный семинар для руководителей региональных отделений со всей страны. Обучение посвящено подготовке к выборным циклам 2025 и 2026 годов и укреплению партийной системы перед этими масштабными кампаниями.

Как сообщили в пресс-службе "Единой России", партия усилит взаимодействие внутри структуры и будет развивать его со всеми целевыми аудиториями – через партийные проекты, площадки штабов общественной поддержки, институт сторонников партии. Повысится роль активистов из регионов в принятии общепартийных решений, подчеркнул врио секретаря генсовета партии, открывая семинар.

"Нам важно послушать ваши идеи и предложения, каким вы видите развитие наших отделений. Партия должна работать, как единая команда. Оперативно отвечать на все вызовы времени. Необходима качественная коммуникация между центром и регионами. Особое внимание мы уделяем низовому звену партии. И не потому, что этот год – год первичек. Это одна из стратегических задач", – пояснил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, любой активист должен понимать, чем живет партия и чувствовать свою сопричастность к ее деятельности. Помимо этого, будет развиваться грантовая поддержка через конкурс поддержки инициатив первичек.

"Победителей будут определять сами руководители первичек – они знают проблематику на местах и могут определить, какой проект реально нужен людям и заслуживает финансирования", – рассказал Владимир Якушев.

Еще одна задача региональных отделений – увеличить количество людей, вовлеченных в партийные активности, за счет более оперативного реагирования на их запросы. Особое внимание — работе с молодежью, социально-незащищёнными гражданами, многодетными семьями, участниками СВО и их близкими.