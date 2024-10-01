Тюменская команда — призер школьной лиги IV Международного строительного чемпионата
Общество, 19:04 14 октября 2024
| Фото: АНО "Россия — страна возможностей"
Школьники из общеобразовательного лицея Тюменского индустриального университета и гимназии №5 заняли второе место в номинации "Строительство и окружающая среда", сообщает информационный центр правительства региона.
В финале соревнования в Екатеринбурге встретились 99 будущих инженеров, строителей и экологов. Чемпионами и призерами стали 15 команд школьников, представляющих 18 школ в 12 российских регионах.