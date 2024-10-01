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Итоги окружного студенческого семинара "Движения первых" подвели в Тюмени

Общество, 20:43 14 октября 2024

Тюменское региональное отделение “Движения первых” | Фото: Тюменское региональное отделение “Движения первых”

Итоги окружного студенческого семинара “Движения первых” подвели в Тюмени. Он проходил на базе областного детского центра "Ребячья республика" с 11 по 13 октября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В семинаре приняли участие студенты со всего Уральского федерального округа. На встречах ребята разрабатывали командные проекты по развитию и сотрудничеству отделений “Движения первых”.

"Организаторам было важно услышать мысли, инициативы ребят, то, что они считают необходимым для развития движения в студенческой среде. Были уникальные идеи от вузовских первичек. Например, ребята из Свердловского регионального отделения предложили "Трамвай первых". Он представляет собой брендированный трамвай с экскурсионной программой, где студенты могут выступать экскурсоводами и амбассадорами движения", – сказала председатель Совета регионального отделения “Движения первых” в Тюменской области Наталья Ахлюстина.

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Семинар – это отличная возможность познакомиться с единомышленниками, в том числе и из разных регионов, считает участник Сергей Беспалов.

“Благодаря этой поездке получилось наладить связи с командами активистов, обменяться контактами, выстроить общий вектор развития проектов", – добавил он.

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# Движение первых , семинар

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