Концерты-погружения и экскурсии подготовили в учреждениях ТКТО к "Ночи искусств"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерты-погружения, иммерсивные действа, экскурсии, спектакли подготовили для жителей и гостей региона в учреждениях Тюменского концертно-театрального объединения к акции "Ночь искусств". События пройдут 2, 3 и 4 ноября.

2 ноября на 18, 20 и 22 часа в Тюремном замке назначена интерактивная программа концерт-погружение "По следам экспедиции Гартевельда" (16+). Артисты Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова в разных локациях арестантского корпуса исполняют "тюремные романсы, варнацкие и каторжные песни" записанные Ю.-В.Н. Гартевельдом в ходе фольклорной экспедиции, предпринятой им в 1908 году по поручению "Российского императорского географического общества".

Также в кинозале Тюремного замка гости посмотрят фильм, основанный на реальных событиях, рассказывающий о дореволюционной истории Тобольской каторжной тюрьмы. В подземном переходе участники пройдут "Торным путем МОТИВации" и услышат фонограммы "подлинных голосов Тобольской каторги", записанные Гартевельдом во время экспедиции 1908 года.

3 ноября в 19 часов в Тюменской филармонии начнется иммерсивное концертное действо "Музыкальные игры с Камератой" (12+). Каждый желающий сможет посетить авторскую программу Фаузии Тажиной. В этот вечер можно будет поиграть в интерактивные музыкальные игры с "Камератой Сибири", поучаствовать в викторине, собрать пьесу-пазл, включить или выключить целые группы оркестра и даже спеть в концертном номере. Вход свободный.

В программе прозвучат "Маленькая ночная серенада" и "Дивертисмент Ре мажор" Моцарта, "Канон" Пахельбеля и другие произведения.

Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, в Тюменском театре кукол 4 ноября пройдут сразу две экскурсии. В 16 часов стартует экскурсия "Твой театр кукол" (16+). Заслуженная артистка России Зинаида Береговая расскажет о том, что любит и чем гордится.

В 19 часов можно посетить вечернюю экскурсию "Люди театра и его закулисье" (16+). Директор Роман Явныч проведет участников туда, куда обычно зрителей не пускают: светоцех, звукоцех, костюмерная, помещения, где хранятся куклы и декорации, бутафорский цех и, конечно же, закулисье. К участию в экскурсии допускаются только лица, достигшие 16 лет.

Тюменский большой драматический театр 4 ноября в 18 часов порадует посетителей спектаклем "Стасик, играй!" (12+). В арт-кафе драмтеатра на 20 часов запланирована литературно-поэтическая композиция "Председатели Земного шара" (16+). Это путешествие по судьбам двух поэтов: Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова. Пьеса построена на документах двух ярких русских авангардных поэтах начала ХХ века.

Отметим, "Ночь искусств" — ежегодное культурно-образовательное событие, приуроченное ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября.