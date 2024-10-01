Учеников из 94 школы познакомили с историей и современным этапом тюменского здравоохранения

| Фото: ТМУ | Фото: ТМУ

Десятиклассники 94 школы из профильного химико-биологического класса побывали на экскурсии в Тюменском медицинском университете. Ребята планируют получать медицинскую профессию после окончания школы, сообщает ТМУ.

"В нашей школе проводится программа профориентации школьников, в рамках которой десятиклассники из профильного химико-биологического класса посетили музейно-выставочный комплекс Тюменского медицинского университета. Мы планируем ближе познакомиться с университетом, посетить несколько экскурсий, что позволит школьникам близко познакомиться с профессией врача, и понять для себя, их это путь или нет", - рассказала учитель биологии №94 школы Юлия Масько.

| Фото: ТМУ | Фото: ТМУ

Также они посетили анатомический музей: Тюменский медицинский университет выставляет обширную коллекцию экспонатов различных патологий и образцов нормальной анатомии в музее кафедры анатомии человека. В ходе экскурсии десятиклассники услышали об основных этапах развития вуза, руководителях, преподавателях и научных направлениях, которые они развивали.

Напомним, что в настоящее время в ТМУ действуют три музея. Экспозиции знакомят с историей тюменского здравоохранения, фармации, медицинского образования. В фондах собраны раритетные предметы и анатомические экспонаты. Побывать в них может любой желающий в составе организованной группы по предварительной записи. Для этого необходимо связаться со специалистами музейно-выставочного комплекса по тел.: 8(3452)79-68-28.