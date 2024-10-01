Ветеранам СВО помогут выбрать IT-специальности в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Выбрать IT-специальности помогут ветеранам специальной военной операции в Тюмени. Мероприятие "Профессия цифра. Пути развития в IТ" состоится в Штабе общественной поддержки (ул. Водопроводная, 36) 18 октября, начало в 16 часов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Участники узнают о популярных цифровых профессиях и возможностях обучения. Эксперты расскажут им также про проект "Профессия цифра": льготы на обучение для участников СВО и членов их семей, бесплатную переподготовку и повышение квалификации по современным образовательным программам, востребованным в цифровой отрасли.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Мероприятие проводится при поддержке фонда "Защитники Отечества" и Цифровой России.