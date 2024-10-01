В Тюменской области с помощью кадрокоптеров обследовали 2 тыс. 467 га
Общество, 17:43 15 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
2 тыс. 467 га обследовали с помощью квадрокоптеров в Тюменской области с января по сентябрь 2024 года. Для этого беспилотные воздушные судна совершили 39 вылетов, сообщает региональное управление Росреестра.
При этом количество обследованных земельных участков превысило 5 тыс. Главная цель аэрофотосъемки - контроль за соблюдением обязательных требований земельного законодательства.
Всего площадь земельных участков, в отношении которых проведены контрольные и надзорные мероприятия дистанционными методами, за девять месяцев 2024 года составила 44,5 тыс. га.