В Тюменской области с помощью кадрокоптеров обследовали 2 тыс. 467 га

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

2 тыс. 467 га обследовали с помощью квадрокоптеров в Тюменской области с января по сентябрь 2024 года. Для этого беспилотные воздушные судна совершили 39 вылетов, сообщает региональное управление Росреестра.

При этом количество обследованных земельных участков превысило 5 тыс. Главная цель аэрофотосъемки - контроль за соблюдением обязательных требований земельного законодательства.

Всего площадь земельных участков, в отношении которых проведены контрольные и надзорные мероприятия дистанционными методами, за девять месяцев 2024 года составила 44,5 тыс. га.