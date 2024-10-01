Благотворительный матч по хоккею впервые проведут на форуме "Инфотех" в Тюмени

| Фото: СК "Партиком" | Фото: СК "Партиком"

Благотворительный матч по хоккею впервые состоится в рамках цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех-2024" на ледовом корте СК "Партиком" в Тюмени 23 октября. На арене встретятся команды "Ростелеком" и "Цифровой спецназ", куда входят руководители ведомств, отвечающие за цифровое развитие в своих регионах.

Об этом сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 15 октября.

"Никаких билетов продаваться не будет, считаю, что можем другими способами организовать благотворительность. Мы откроем специальный счет федерального фонда "Парни из стали". Есть такая команда, которая состоит из участников спецоперации. Уже существуют договоренности, так что в ближайшее время мы получим реквизиты и сделаем специальный QR-код. Желающие смогут пожертвовать любую сумму", - пояснил он.

Стартует матч в 19 часов. Вход бесплатный. Лучшая команда получит Кубок чемпионов "Инфотех".

Напомним, что на форуме ожидается более 3,5 тыс. человек. На данный момент зарегистрировалось 35 регионов страны.

Возрастное ограничение: 0+

Виктория Макарова