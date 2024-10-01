Новые низкопольные автобусы приобрело на льготных условия Абатское ПАТП

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Новые низкопольные автобусы приобрело на льготных условия Абатское ПАТП. Они будут использоваться на сельских маршрутах уже к концу октября. Это первая партия автобусов, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Программу обновления пассажирского транспорта реализует Государственная транспортная лизинговая компания в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Скидка на покупку транспорта предоставляется перевозчикам, которые заключили контракты на обслуживание муниципальных и межмуниципальных маршрутов.

"Мы давно обновляем подвижной состав по лизинговым программам. Но рыночная ставка сегодня не менее 15 процентов. По договору льготного лизинга эффективная ставка 6,8 процентов. Мы посчитали, что это выгодное предложение. Новые автобусы очень удобные и хорошо подходят для перевозки маломобильных пассажиров", - прокомментировал директор ООО "Абатское ПАТП" Александр Паршин.

Отметим, что по обращениям перевозчиков правительство Тюменской области сформировало заявку на участие в инвестиционном проекте. В неё вошли 100 маршрутов с общей потребностью 286 автобусов.