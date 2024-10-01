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Тюменские врачи спасли пациентку после 10 минут клинической смерти

Общество, 19:16 15 октября 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Пациентку после 10 минут клинической смерти и нескольких операций вернули к жизни врачи Областной клинической больницы № 1 в Тюмени. 33-летнюю женщину доставили в крайне тяжелом состоянии сотрудники Центра медицины катастроф из Заводоуковска, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"У большинства пациентов, перенесших остановку сердца, возникает постреанимационная болезнь. В течение 32 дней наша пациентка находилась на искусственной вентиляции легких, 20 суток — без сознания. Нам пришлось бороться за каждую секунду ее жизни. Мы практически не отходили от нее. Постоянный мониторинг состояния, индивидуальная корректировка медикаментозной терапии", - рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №7 Областной клинической больницы №1 Николай Назаров:

В результате слаженной работы всего медицинского персонала удалось вернуть 33-летнюю женщину к обычной жизни. Сегодня она амбулаторно продолжает реабилитацию.

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# Медицина , ОКБ №1 , Центр медицины катастроф

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