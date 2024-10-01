В День детского автокресла тюменским родителям напоминают о безопасной перевозке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О безопасной перевозке детей в машинах напоминают родителям-автомобилистам в Тюменской области 15 октября. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

В этом году в регионе более чем на 15 % выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. В 176 авариях погибли четыре ребенка, ранены 212 детей. Каждого восьмого юного пассажира, пострадавшего в ДТП, перевозили без удерживающих устройств.

Именно поэтому Госавтоинспекция проводит мероприятия по популяризации детских автокресел у школ, детских садов, поликлиник.