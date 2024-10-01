Автомобиль повышенной проходимости отправили землякам на СВО жители Абатского района

| Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева | Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева

Автомобиль повышенной проходимости отправили жители Абатского района землякам, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщил глава муниципального образования Игорь Васильев.

"Техника приспособлена для работы в боевых условиях. Вместе с автомобилем в зону СВО отправлена адресная гуманитарная помощь нашим бойцам и письма абатских школьников", - отметил глава.

Он поблагодарил всех неравнодушных земляков, кто вносит свой вклад в одно общее дело.