Автомобиль повышенной проходимости отправили землякам на СВО жители Абатского района
Общество, 12:34 16 октября 2024
| Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева
Автомобиль повышенной проходимости отправили жители Абатского района землякам, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщил глава муниципального образования Игорь Васильев.
"Техника приспособлена для работы в боевых условиях. Вместе с автомобилем в зону СВО отправлена адресная гуманитарная помощь нашим бойцам и письма абатских школьников", - отметил глава.
Он поблагодарил всех неравнодушных земляков, кто вносит свой вклад в одно общее дело.