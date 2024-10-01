Тюменские врачи спасли новорождённого со сложным пороком сердца

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Родившемуся раньше срока малышу со сложным заоблеванием сердца провели операцию тюменские хирурги. Предварительный диагноз — порок сердца Тетрада Фалло - стал известен на втором скрининге, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Несмотря на все сомнения и страхи, будущие родители решили, что будут бороться за своего ребёнка, который родился раньше срока весом всего 1 кг 891 грамм. Операцию на сердце маленькому пациента провели в четыре месяца. 11 сентября семья отметила первый день рождения своего малыша.