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Тюменские врачи спасли новорождённого со сложным пороком сердца

Общество, 13:07 16 октября 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Родившемуся раньше срока малышу со сложным заоблеванием сердца провели операцию тюменские хирурги. Предварительный диагноз — порок сердца Тетрада Фалло - стал известен на втором скрининге, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Несмотря на все сомнения и страхи, будущие родители решили, что будут бороться за своего ребёнка, который родился раньше срока весом всего 1 кг 891 грамм. Операцию на сердце маленькому пациента провели в четыре месяца. 11 сентября семья отметила первый день рождения своего малыша.

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