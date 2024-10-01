На обзорную экскурсию по старинному некрополю приглашают тюменцев
Общество, 08:13 18 октября 2024
| Фото: Музей воспоминаний "Мы жили"
Обзорная экскурсия по Текутьевскому некрополю пройдет 19 октября в Тюмени. Начало прогулки — в 11 часов, сообщает объединение "Музей воспоминаний "Мы жили".
Тюменцы увидят разные формы захоронений дореволюционного времени и познакомятся с историями жизни знаковых людей — Петра Набоких, Петра Матягина, Эдуарда Лухта, семьи Машаровых, Либерманов и других.
Стоимость участия — любая добровольно пожертвованная сумма, место сбора — у памятника Андрею Текутьеву. Подробности и запись на экскурсию по телефону: +79829244472 (viber, whatsapp, telegram).
Возрастное ограничение: 16+.