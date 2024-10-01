Новое отделение реабилитации примет пациентов в Голышманово

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Новое отделение медицинской реабилитации начало работу на базе Областной больницы № 11 в Голышманово. Уже до конца года курс восстановления здесь пройдут 70 пациентов, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Как отметила заведующая отделением, врач-реабилитолог ОБ № 11 Мария Усольцева, главная задача - помогать пациентам возвращать трудоспособность после тяжелых заболеваний. Для этого специалисты используют физиотерапию, лечебную физкультуру, механотерапию, массаж, занятия с психологом и эрготерапевтом.

В помощь пациентам в залах установлены беговая дорожка с биологической обратной связью, имитатор ходьбы, тренажер "Баланс-мастер", диагностическая система двигательной патологии и восстановительного лечения. В физиокабинете можно пройти процедуры с использованием аппаратов для гальванизации и лекарственного электрофореза, локальной криотерапии, КВЧ и ультразвуковой терапии, амплипульстерапии.

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

"Открытие отделения реабилитации – это важный шаг для нашей больницы. Теперь пациентам не нужно будет ехать в другие города, чтобы получить качественную реабилитационную помощь. Отделение оснащено современным оборудованием, а специалисты имеют высокую квалификацию. Мы надеемся, что отделение реабилитации поможет нашим пациентам восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни", - отметил главный врач Областной больницы № 11 Алексей Владимирович Белов.

Работа проводится в рамках дневного стационара. Направление выдает участковый терапевт, невролог или травматолог тем, которые нуждается в третьем этапе реабилитации.

Отметим, что открытие отделения стало возможным благодаря программе федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".