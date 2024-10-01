Третий поток обучения инструкторов стартует в тюменском центре "ВОИН"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третий поток обучения инструкторов стартует в тюменском центре "ВОИН" 17 октября, сообщает информационный центр правительства региона.

В образовательном мероприятии примут участие 50 будущих инструкторов центра из 16 регионов России. Открытие состоится в ДК "Нефтяник" – в 16 часов.

Программа обучения "Военно-спортивные технологии в обучении граждан основам обороны и безопасности" рассчитана на 620 часов и состоит из теоретических и практических занятий.

В 2024 году на базе филиала учреждения в городе Тюмени прошли обучение 186 инструкторов. В июне состоялось открытие учебного комплекса регионального отделения центра "ВОИН".