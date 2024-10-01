В Тюмени представили нового прокурора региона Александра Попова

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев представил нового прокурора Тюменской области Александра Попова, сообщает информационный центр правительства региона.

Сергей Зайцев отметил значительный опыт работы Александра Попова, его профессиональные качества. Он выразил уверенность, что под руководством нового прокурора в тесном взаимодействии с региональной властью, правоохранительными органами и общественностью задачи, поставленные перед надзорным ведомством, будут успешно решаться.

Александр Попов заверил, что прокуратура Тюменской области совместно с региональными органами власти, органами местного самоуправления и правоохранительными структурами сделает все возможное для улучшения жизни людей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем выступлении отметил, что региональные органы власти активно взаимодействуют с прокуратурой в интересах государства, защиты прав и свобод граждан.

Тюменская область демонстрирует устойчивые темпы развития и роста. Это результат большой системной работы, сказал он.

“В поле внимания регионального правительства и областной прокуратуры – огромный перечень вопросов, связанных с улучшением жизни земляков, выполнением задач, которые поставил перед нами президент России. Между правительством Тюменской области и прокуратурой выстроено очень эффективное взаимодействие. Все темы мы всегда открыто обсуждаем и находим рациональные решения. Это позволяет отвечать на те вызовы, которые в последние годы встают перед регионом и страной", – подчеркнул Александр Моор.