Вылет рейса из Тюмени в Сургут задерживается
Общество, 19:32 16 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Вылет регулярного рейса 102 по маршруту Тюмень – Сургут ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" задерживается из аэропорта "Рощино". Причина – отсутствие резервного судна, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Плановое время вылета – 21 час 30 мин. Расчетное время вылета – 2 часа 30 минут.
На рейс зарегистрировано 70 человек. О переносе времени вылета пассажиры предупреждены заблаговременно.
Соблюдение прав пассажиров на контроле Тюменской транспортной прокуратуры.