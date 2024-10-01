  • 16 октября 202416.10.2024среда
  • USD97,0121
    EUR105,6757
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Вылет рейса из Тюмени в Сургут задерживается

Общество, 19:32 16 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вылет регулярного рейса 102 по маршруту Тюмень – Сургут ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" задерживается из аэропорта "Рощино". Причина – отсутствие резервного судна, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Плановое время вылета – 21 час 30 мин. Расчетное время вылета – 2 часа 30 минут.

На рейс зарегистрировано 70 человек. О переносе времени вылета пассажиры предупреждены заблаговременно.

Соблюдение прав пассажиров на контроле Тюменской транспортной прокуратуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# авиарейс , Рощино

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:04 16.10.2024Жители Тюменской области могут получить первые паспорта из рук выдающихся деятелей
20:54 16.10.2024Ольга Тренина: учитель – это человек, для которого профессиональные, этические нормы всегда в приоритете
19:49 16.10.2024Третий поток обучения инструкторов стартует в тюменском центре "ВОИН"
19:32 16.10.2024Вылет рейса из Тюмени в Сургут задерживается