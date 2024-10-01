Тюменским школьникам расскажут, как сдать ЕГЭ на 100 баллов

| Фото: нформационный центр правительства Тюменской области | Фото: нформационный центр правительства Тюменской области

Консультации по подготовке к выпускным экзаменам "ЕГЭ на все 100!" пройдут для всех желающих в формате онлайн 17 октября.

Эфир проведут специалисты Рособрнадзора. В ходе сессии можно будет задать вопросы непосредственно разработчикам материалов единого госэкзамена.

Консультация по информатике начнется в 15 часов по местному времени, по обществознанию - в 17 часов. Трансляция пройдет на официальных страницах Рособрнадзора во ВКонтакте и на Rutube.

Для тех, кто не сможет посмотреть эфир, записи сохранятся в плейлистах здесь и здесь.