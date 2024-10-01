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На экскурсию по закулисью театра кукол приглашают тюменцев

Общество, 09:06 18 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия "Люди театра и его закулисье" пройдет в Тюменском театре кукол 26 октября, начало в 20 часов 15 минут. Ее проведет директор театра Роман Явныч.

Тюменцы побывают там, куда обычно зрителей не пускают: светоцех, звукоцех, костюмерная, помещения, где хранятся куклы и декорации, бутафорский цех и закулисье.

Регистрация — по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

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# театры , экскурсия

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