На экскурсию по закулисью театра кукол приглашают тюменцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия "Люди театра и его закулисье" пройдет в Тюменском театре кукол 26 октября, начало в 20 часов 15 минут. Ее проведет директор театра Роман Явныч.

Тюменцы побывают там, куда обычно зрителей не пускают: светоцех, звукоцех, костюмерная, помещения, где хранятся куклы и декорации, бутафорский цех и закулисье.

Регистрация — по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.