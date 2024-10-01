На экскурсию по закулисью театра кукол приглашают тюменцев
Общество, 09:06 18 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Экскурсия "Люди театра и его закулисье" пройдет в Тюменском театре кукол 26 октября, начало в 20 часов 15 минут. Ее проведет директор театра Роман Явныч.
Тюменцы побывают там, куда обычно зрителей не пускают: светоцех, звукоцех, костюмерная, помещения, где хранятся куклы и декорации, бутафорский цех и закулисье.
Регистрация — по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+.