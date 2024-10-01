  • 17 октября 202417.10.2024четверг
  • USD97,2568
    EUR106,0844
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Хозпостройки на дачах россияне смогут оформить в упрощенном порядке

Общество, 18:16 17 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В упрощенном порядке смогут оформить права на хозпостройки на дачах, личных подсобных хозяйствах и территориях ИЖС жители Тюменской области. Также эта возможность распространяется на бани и погреба, сообщает региональное управление Росреестра.

Нововведение предусмотрено в принятом Госдумой законопроекте, который разработан при участии Росреестра. По нему гражданам упростили оформление прав на вспомогательные объекты бытовой недвижимости, созданные до 1 января 2023 г.

До этого для оформления таких объектов требовали выполнить кадастровые работы, подготовить декларацию об объекте и зарегистрировать права. Законопроект упростил процедуру, позволив основываться на старых документах технической инвентаризации - техническом паспорте домовладения, ранее выданный БТИ.

Также законопроект предполагает упрощенный механизм оформления прав на дома блокированной застройки, построенные до 14 мая 1998 года. Воспользоваться нормами можно будет, если количество домов такого типа в одном ряду не превышает двух.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# баня , права , Росреестр , собственники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:38 17.10.2024Более 20 предпринимателей региона подтвердили участие в бизнес-туре в Упоровский район
20:28 17.10.2024Более 2500 "писем счастья" прислали тюменским водителям за непристегнутые ремни безопасности
19:55 17.10.2024Конкурс "Школьный агростартап" в Тобольском районе планируют сделать масштабнее
19:26 17.10.2024Новую амбулаторию в Тобольском районе оснастят современным оборудованием